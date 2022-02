Vezzali: “Capienza stadi al 100%, ecco quando”. Poi apre a Djokovic

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha parlato di capienza degli stadi, Olimpiadi e ha aperto a Novak Djokovic

Il mondo del calcio continua il suo momento delicato, soprattutto fuori dai campi. In ballo ci sono diversi aspetti fondamentali per il futuro, a partire dalla questione Lega e Figc, con l’attesa per il nuovo presidente, ma anche per la situazione stadi. Di questo e molto altro ha parlato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

L’ex campionessa olimpica ha rilasciato un’intervista a ‘Libero’, ha fatto anche un bilancio provvisorio (finiranno domenica) proprio dei giochi invernali: “Il numero di medaglie è superiore a quelli del 2018, segno che la riforma intrapresa nel 2019, e in via di completamento, sta producendo frutti tangibili, nonostante l’emergenza sanitaria. L’argento di Sofia Goggia? Ero a Cortina il giorno dell’infortunio. Abbiamo tutti vissuto con apprensione il suo recupero e poi il bellissimo secondo posto in Discesa. Sofia è una grande campionessa e ci ha fornito uno straordinario esempio di forza di volontà e determinazione. Sono tutti bei segnali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026″.

Vezzali: “Presto capienza stadi al 100%. Djokovic? Può giocare in Italia, ecco perché”

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali è stata poi incalzata anche sul tema della capienza degli stadi, che i tifosi (e soprattutto i club) sperano possa tornare il prima possibile al massimo: “Tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si tornerà subito al 75% negli impianti all’aperto ed al 60% in quelli al chiuso. Ma, se continua il trend al ribasso, torneremo presto al 100%“. Sulla riforma dello Statuto e i rapporti Lega-Figc: “Apprezzo la porta che il presidente Gravina ha lasciato aperta per il dialogo, sono certa che questi 10 giorni verranno utilizzati per trovare una soluzione condivisa”.

Infine Vezzali ha risposto anche su un’altra questione spinosa che riguarda il tennis e in particolare Novak Djokovic, nella sua partecipazione agli Internazionali d’Italia a Roma. “È uno sport all’aperto e non è previsto il green pass rafforzato: quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti”, la risposta sul campione serbo che in queste ore ha detto di essere disposto a saltare anche tutti i tornei dello Slam se sarà richiesta la vaccinazione obbligatoria.