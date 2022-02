Verratti sbarca nel metaverso, comprata un’isola digitale

Mondo virtuale, Verratti sbarca nel metaverso: il calciatore abruzzese ha comprato un’isola digitale

Marco Verratti ha ufficialmente compiuto il proprio ingresso nel metaverso: si tratta del primo calciatore italiano ad investire pubblicamente in un immobile digitale. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana ha infatti acquistato un’isola privata virtuale.

Verratti si è aggiudicato uno dei 25 paradisi tropicali digitali messi in vendita da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso, su Sandbox. Il luogo è 100% virtuale e non è nota la cifra versata dal giocatore abruzzese, ma l’isola faceva parte di un lotto di 25 isole venduto complessivamente a 910 Ethereum e Verratti non è l’unico sportivo ad aver compiuto un simile acquisto. Anche il francese ex Juventus ed oggi al Bayern Monaco, Kingsley Coman è risultato essere uno degli acquirenti. E con loro anche due noti volti del tennis come Ana Ivanovic e Stanislas Wawrinka.

“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata – ha affermato Verratti come riportato da ‘Cointelegraph’ – Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”.