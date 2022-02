Pirlo aspetta il Bologna: domani incontro Saputo-Mihajlovic

Il Bologna vive un momento molto complicato: è atteso l’incontro tra Mihajlovic e Saputo, con l’ombra di Pirlo che non vedrebbe l’ora

Il Bologna è la squadra più in difficoltà del campionato. Lo dicono i numeri delle ultime nove partite e del girone di ritorno, in cui i rossoblù sono ultimi in questa classifica parziale. Nello specifico, sono appena quattro i punti in queste ultime nove gare appunto. Meglio della squadra di Mihajlovic anche Genoa, Salernitana e Cagliari. Questo nonostante i 28 punti in classifica, gli stessi dell’anno scorso nel medesimo periodo del campionato.

Ma il presidente Saputo non sta gradendo il momento del suo Bologna, soprattutto avrebbe digerito molto male il pensate ko con la Lazio per 3-0 e ha un grande desiderio di incontrare il suo allenatore. Che a sua volta desidera parlare col numero uno del Bologna, che – secondo ‘La Repubblica’ – arriverà domani in città. Non è una consuetudine per Saputo, che solitamente non parla molto di calcio e comunque si confronta soprattutto con l’ad Fenucci. Nel vertice con Mihajlovic, il patron canadese dirà la sua, nella speranza ovviamente che non finisca come a settembre con il divorzio da Sabatini, con cui il mister aveva un grande rapporto (migliore di quello attuale con Bigon e Fenucci).

Calciomercato, Pirlo: “Al Bologna verrebbe di corsa” | E Mihajlovic…

Il comparto tecnico dirigenziale però è dalla parte dell’allenatore serbo, lo hanno sempre difeso e continuano a credere che sia l’uomo giusto per il futuro. Ma in ogni caso saranno giorni di confronti, magari anche decisivi per il futuro di Mihajlovic e del Bologna che si gioca moltissimo tra Spezia e Salernitana nelle prossime due. I campani sono ultimi ma hanno cambiato tanto proprio con Sabatini, che ha provato a convincere Andrea Pirlo offrendogli addirittura un quadriennale.

L’ex Juventus, ancora sotto contratto con i bianconeri, ha però gentilmente declinato, avendo qualche perplessità, più o meno le stesse che lo avevano portato a rifiutare anche il Genoa e la Polonia. Secondo l’edizione Bologna di ‘Repubblica’ che riporta rumors “non pochi e accreditati”, invece, Pirlo in rossoblù verrebbe di corsa. E ora aspetta sviluppi a Casteldebole, dove domenica mattina si ritroveranno diversi gruppi della tifoseria per manifestare sostegno alla squadra, anche se ci sono delle frange con opinioni opposte. Mihajlovic (che si prepara a cambiare modulo) è nella maretta, Saputo è in arrivo in città.