Galatasaray, UFFICIALE il nuovo ds: scelto un italiano

Il Galatasaray cambia lo scacchiere societario e per il ruolo di direttore sportivo sceglie un italiano: arriva il comunicato ufficiale

In casa Galatasaray si vive una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Il club turco infatti in campionato continua a faticare in maniera preoccupante e al momento si trova al tredicesimo posto, con soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Ovviamente il posto che occupa nel campionato turco sorprende tutti, essendo il Galatasaray la squadra più vincente della storia del calcio turco con 21 titoli in bacheca. Questa difficile situazione ha portato inevitabilmente ad alcuni cambi anche a livello societario. In particolare in queste ore è stato annunciato il nuovo direttore sportivo. Scelto un italiano ex Juventus e Roma.

Galatasaray, Sensibile è il nuovo Ds: l’annuncio ufficiale

Il Galatasaray cerca la via della ripresa sia economica che in campionato. Infatti la squadra turca continua a vivere un periodo complicato e decide di affidarsi a Pasquale Sensibile per cercare di risollevare le sorti del club. Il club turco ha annunciato in queste ore di aver affidato a Sensibile il ruolo di nuovo Direttore sportivo del Galatasaray.

Il comunicato ufficiale recita: “Dal 17 febbraio 2022 abbiamo nominato Pasquale Sensibile, uno dei pochi nomi al mondo, che ha grande esperienza e conoscenza in questo campo, alla carica di Direttore Sportivo”. In passato Sensibile ha lavorato all’interno della dirigenza di club importanti come Juventus e Roma, e ora tenterà di riportare in alto il Galatasaray, che vive uno dei suoi peggiori momenti.