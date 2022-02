Il PSG non si arrende: offerta faraonica per trattenere Mbappe

Il PSG non si arrende all’idea di perdere Mbappe a parametro zero in estate: offerta faraonica al francese per convincerlo a rinnovare

L’importanza di Kylian Mbappe per il PSG è sotto gli occhi di tutti da diversi anni ormai, ma nell’ultima settimana lo ha dimostrato ancora di più. Nell’ultima partita di Ligue 1 giocata dai parigini contro il Rennes, a regalare il gol vittoria al 92′ è stato proprio l’attaccante francese.

Stessa situazione tre giorni dopo, quando Mbappe con il gol al 94′ ha permesso al PSG di battere 1-0 il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A giugno però il fenomeno classe 1998 vedrà scadere il proprio contratto e l’addio al club parigino sembrerebbe essere sempre più probabile, con il Real Madrid pronto a piazzare il colpaccio a titolo gratuito. Il PSG sembrerebbe però non arrendersi e sarebbe pronta un’offerta monstre per convincere Mbappe a rinnovare il proprio contratto.

Futuro Mbappe, il PSG prova a blindarlo: sarebbe il giocatore più pagato al mondo

Il futuro di Kylian Mbappe al PSG continua a essere appeso a un filo. Il calciatore francese al momento è certamente tra i migliori al mondo e la sua situazione contrattuale, ovvero in scadenza a giugno, non può che far gola al panorama calcistico europeo. In particolare si continua a parlare di un futuro al Real Madrid per Mbappe.

Il PSG però sembrerebbe non essersi ancora rassegnato e vorrebbe tentare ancora un tentativo per trattenerlo a Parigi. Secondo quanto riportato dal ‘Indipendent’, il club parigino sarebbe pronto a proporre un rinnovo da 1,2 milioni di euro a settimana, per un totale di oltre 63 milioni di euro all’anno, che lo farebbero diventare il calciatore più pagato al mondo. Un’offerta certamente allettante, che svelerà se il futuro di Mbappe sarà legato a motivi economici o ad altro.