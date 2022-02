CMIT TV | Juventus, colpo Bremer e non solo: ribaltone per l’attaccante

La Juventus resta molto attiva sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti per rinforzare la rosa. Non solo Bremer: occhio al destino del talento

La Juventus e il calciomercato, una storia che si è fondata soprattutto sull’attacco nelle ultime settimane. E su Dusan Vlahovic, il grande colpo di Cherubini e Agnelli. Talmente grande da invertire il destino di un club, forse.

Ma non c’è solo Vlahovic e allora alla CMIT TV, con ignacio Pia, si è parlato anche del futuro di Kaio Jorge: “È un calciatore che ho visto in passato nel Mondiale Under-17. L’ho seguito parecchio nel Santos, va dato tempo: ha grande qualità, ma la Juve non ti dà il tempo. Per la sua crescita, la cosa migliore sarebbe mandarlo a fare esperienza, per ritrovare un calciatore con la caratura da Juve”. Per un talento che è arrivato, dunque, un altro forse potrebbe lasciare i bianconeri. Ma sarebbe comunque solo un arrivederci.

Juventus, il nome di Bremer per la difesa

Da un giovane come Kaio Jorge a uno chiacchieratissimo per la difesa. Stiamo parlando di Gleison Bremer che, in questa stagione, sta facendo benissimo nel cuore della retroguardia del Torino. Su di lui, Pia afferma: “Bremer è uno dei più forti del campionato, è pronto al grande salto e a vincere. È tecnicamente forte. Dove va? È normale che si crea un mercato importante per un calciatore del genere, non solo in Italia. È adatto al campionato inglese e tedesco. Ma, visto quanto fatto dalla Juve con Vlahovic, potrebbe essere la chiave per trattenere i più forti”.