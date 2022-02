Addio Lautaro Martinez | Inter, ecco l’erede dell’argentino

Il possibile addio di Lautaro Martinez, spinge l’Inter a guardarsi attorno. Ecco su chi è ricaduta la scelta per il suo sostituto

L’Inter deve fare i conti con una stagione in chiaroscuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dopo un ottimo avvio si è spento, deludendo le attese soprattutto nei match che contano.

Nel 2022, l’attaccante è ancora a secco. La rete è arrivata solamente dal dischetto nel match di Supercoppa italiana contro la Juventus. Negli altri match decisivi ha sempre fallito: male contro il Milan così come contro il Napoli e il Liverpool. I tifosi mugugnano e in molti si chiedono se sia davvero così forte.

Il rinnovo, fino al 30 giugno 2026, è arrivato non molto tempo fa, a cifre decisamente importanti ma non è da escludere un suo al termine della stagione. Serve chiaramente l’offerta giusta: il Barcellona ha sempre pensato a lui ma piace anche all’Atletico Madrid e a diversi club inglesi.

Al momento, non c’è alcuna trattativa, ma il calciomercato ci ha dimostrato che gli scenari cambiano in fretta. E’ evidente che in caso di addio di Lautaro Martinez, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero chiamati a consegnare nelle mani di Simone Inzaghi un nuovo attaccante.

Calciomercato Inter, dopo Lautaro Martinez: quattro idee sul tavolo

Le idee sul tavolo sono diverse, molte di queste complicate, altre decisamente più semplice.

Sul canale Telegram di Calciomercato.it, abbiamo invitato i nostri utenti a scegliere su quale attaccante puntare in caso di addio di Lautaro Martinez.

La scelta è ricaduta su Paulo Dybala. L’argentino – come è noto – non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus. E’ un’opportunità concreta visti gli ottimi rapporti tra l’entourage del calciatore e Marotta. Un’idea che potrebbe diventare qualcosa in più qualora la trattativa per il prolungamento del contratto con i bianconeri dovesse fallire definitivamente.

Dybala ha raccolto il 38% dei voti, più di Gianluca Scamacca, che si è fermato al 31%. L’attaccante del Sassuolo è certamente il calciatore più facile a cui arrivare visti gli ottimi rapporti con i neroverdi.

Il sogno Gabriel Jesus, vecchio pallino della dirigenza nerazzurra, invece, si è fermato al 21 % dei consensi, sul terzo gradino del podio, precedendo Depay, col 10. L’olandese, che la scorsa estate fu cercato dall’Inter non sembra convincere i tifosi