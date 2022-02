Le dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine del match Barcellona-Napoli valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League

Il Napoli accarezza l’impresa al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League. Alla fine è 1-1, con un rigore un po’ generoso fischiato in favore dei blaugrana di Xavi. Parliamo comunque di un risultato importantissimo per la squadra di Spalletti in ottica qualificazione agli ottavi.

“Meritavamo il pareggio, però il rigore per loro è inesistente – ha subito ‘tuonato’ Spalletti nell’intervista post match al microfono di ‘Sky Sport’ – Il braccio di Juan Jesus non è così aperto, poi non è che poteva correre con le mani dietro. Il pallone tocca solo il mignolo non cambiando direzione“.

Sulla partita: “Abbiamo giocato alla pari nel primo tempo, nel secondo loro hanno tenuto di più il pallone e abbiamo sofferto. Se usciamo più consapevoli? Direi di sì, se si analizza bene la partita. Però quello che siamo riusciti a fare in alcuni momenti possiamo farli per tutta la gara, senza ammucchiarci lì davanti l’area di rigore. Creiamo problemi quando pressiamo e recuperiamo palla, poi c’è stata anche l’occasione di Mertens”.

Barcellona-Napoli, Spalletti ‘bacchetta’ Osimhen: “Sulla scelta dei movimenti deve imparare delle cose”

In chiusura il tecnico azzurro ha ‘bacchettato’ Osimhen, autore di una prestazione non particolarmente brillante: “Per fargli prendere metri devi dargliela più lunga, ma sulla scelta dei movimenti deve imparare delle cose, nella ripresa deve sapere di essere quattro-cinque volte in fuorigioco”.