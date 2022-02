Barcellona-Napoli, Giuntoli: “Non vedo la squadra al 100%”

Barcellona-Napoli, prima della partita ha parlato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli

“Credo che saranno due partite belle e combattute e spero che il Napoli possa essere all’altezza. Non so se c’è un favorito. Il Barcellona sta vivendo un momento di impasse, ma hanno fatto investimenti importanti a gennaio e credo che da qui in poi saranno al livello che hanno sempre mantenuto in questi anni”. Così ha parlato Cristiano Giuntoli pochi minuti prima dell’inizio della gara ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Sulle scelte di Spalletti: “Osimhen? Il provino è andato bene e si sente bene. Juan Jesus? Credo che il mister abbia fatto cambi per mettere forze fresche e fisicità, visto che poi da quella parte ci sarà Traore che fa della forza fisica una delle sue armi migliori”. Sulla situazione Insigne: “Noi contiamo molto nella personalità del ragazzo, che sta dimostrando con impegno quotidiano, spero che sia un segnale che indichi che il Napoli è cresciuto in questi anni”. Infine lo stato di forma della squadra: “Non vedo la squadra al 100% come ad inizio stagione, qualcuno è appena rientrato e qualcuno si è appena fatto male, ma lo spirito inculcato dal mister a questi ragazzi ci ha permesso di restare li, contiamo di tornare quelli di inizio stagione. Elmas può esprimersi meglio in altre zone ma è un elemento molto utile per il mister”.