Serie A, UFFICIALE: lesione completa | Intervento chirurgico per il portiere

Il portiere di Serie A ha subito un brutto infortunio, che richiederà un intervento chirurgico nelle prossime ore. Le ultime sull’estremo difensore

Stiamo entrando nelle fasi decisive del campionato di Serie A e ora non si può veramente più sbagliare, a prescindere da quale obiettivo si voglia centrare.

Quello del Venezia è certamente la salvezza, dopo un’annata condotta attraverso una proposta di calcio ben definita e mettendo in difficoltà alcune delle squadre più importanti. Ora, però, i veneti devono affrontare un brutto ko capitato al loro portiere. Luca Lezzerini, infatti, ha riportato un infortunio durante la partita contro il Torino. Oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali.

Venezia, Lezzerini deve operarsi: le condizioni del portiere

È lo stesso Venezia ad aggiornare sulle condizioni dell’estremo difensore. Di seguito il comunicato ufficiale: “Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido per la Giornata 25 del campionato di Serie A 2021/2022, Luca Lezzerini ha riportato la lesione completa del tendine del retto femorale destro”. I lagunari annunciano anche i prossimi passaggi per il portiere: “L’estremo difensore classe 1995 sarà valutato lunedì in Finlandia dal Dott. Lasse Lempainen in vista dell’intervento chirurgico”. Incertezza ancora sui tempi di recupero, ma dovrebbero essere di minimo un mese per il portiere del Venezia.