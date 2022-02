Lazio, tegola per Sarri: Immobile ko non parte per Oporto

A Formello è andato in scena l’ultimo allenamento prima della partenza per il Portogallo, ma l’attaccante non ha partecipato: non sarà convocato.

Forfait all’ultimo allenamento. Maurizio Sarri perde Ciro Immobile per la trasferta di Oporto. L’attaccante della Lazio in mattinata ha saltato la rifinitura prima della partenza per il Portogallo e non sarà convocato per l’andata dei play-off di Europa League contro il Porto. Secondo alcuni, un fastidio al ginocchio avrebbe costretto ai box l’ex Scarpa d’Oro. Altri assicurano che sia una lieve sindrome influenzale.

Al suo posto giocherà uno tra Pedro e Felipe Anderson, con lo spagnolo favorito sul brasiliano, pronto a muoversi da esterno insieme a Zaccagni. Dopo Acerbi e Lazzari, entrambi alle prese con una lesione di secondo grado ai flessori della coscia, Sarri registra un altro infortunio. Le condizioni dell’attaccante verranno valutare anche nelle prossime ore per capire se potrà giocare domenica sera in casa dell’Udinese.

Strakosha dovrebbe essere confermato tra i pali, relegando in panchina Reina dopo il capitombolo di Milano in Coppa Italia. Luiz Felipe e Patric saranno i difensori centrali, Marusic e Hysaj i terzini a destra e sinistra. Ballottaggio in regia tra Cataldi e Leiva con il secondo favorito per via della squalifica per un turno in campionato. Assicurata la presenza di Milinkovic e Luis Alberto sulle mezzali. In panchina, tra gli altri, andranno anche Radu, Kamenovic, Basic e Raul Moro. Sul fronte mercato resta viva l’ipotesi Romangoli, in scadenza di contratto con il Milan.