Medaglia e polemiche contro Sofia Goggia: “Infortunio non grave. È egocentrica”

Sofia Goggia nella storia con la vittoria dell’argento in discesa libera femminile a Beijing, appena 23 giorni dopo l’infortunio. Su di lei incombono però polemiche

Giorni di grande gioia per Sofia Goggia che ha portato a casa un pesantissimo argento nelle Olimpiadi di Pechino. Col suo secondo posto ha raggiunto un record mondiale, salendo sul podio nella gara di discesa libera in due Olimpiadi consecutive dopo l’austriaca Christl Haas.

Una bella impresa per l’atleta italiana che ha portato a casa un risultato importantissimo appena 23 giorni dopo il recente infortunio. Una situazione che però ha anche suscitato polemiche e commenti al veleno da parte di Ninna Quario, mamma di Federica Brignone che a ‘Radio Capital’ ha sottolineato: “Non avevo dubbi che la Goggia avrebbe fatto bene. Perché quando una così decide di mettersi in gioco ed esserci, non lo fa solo per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante. Sofia si vede molto al centro dell’attenzione, si piace, si loda tanto e ne gode, è egocentrica. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese neanche quando non erano nessuno. Sofia ultimamente ha riferito che sono amiche, ma non è vero. Di sicuro però si rispettano moltissimo come atlete”.

Sulla questione infortunio: “Sofia possiede una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni la conosco bene fin da bambina, se c’era una minima possibilità l’ha colta in modo straordinario”.