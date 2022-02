Mbappe fenomeno con il PSG, ma il futuro è scritto | L’ultimo annuncio

Kylian Mbappe è l’uomo del momento, dopo aver deciso la partita contro il Real Madrid. Sul calciomercato, però, il futuro dell’attaccante è tutto da scrivere

PSG-Real Madrid è sicuramente una delle sfide di cartello degli ottavi di finale di Champions League. E l’andata si è conclusa con un 1-0 al fotofinish a firma di Kylian Mbappe. Insieme Lionel Messi, che invece ha deluso, era probabilmente l’uomo più atteso.

E lui non ha affatto lasciato con l’amaro in bocca i francesi. Dopo essersi conquistato un rigore, infatti, ha deciso il match nei minuti di recupero con una giocata eccezionale in mezzo a due avversari, per poi battere Thibaut Courtois, fino a quel momento insuperabile. Grande festa a Parigi, ma se si guarda all’orizzonte, il destino di Mbappe sul calciomercato dovrebbe, a questo punto, essere lontano dal Parco dei Principi. E dietro potrebbe esserci proprio il Real Madrid. Il contratto del classe 1998 è, infatti, in scadenza a giugno 2022 e il nuovo accordo con i transalpini non è mai arrivato. Ieri, contro quello che potrebbe essere il suo futuro club e da tempo tratta il suo arrivo, Mbappe ha esultato alla grande, a testimonianza dell’attaccamento del bomber al suo attuale club. Intanto un altro annuncio indica quale potrebbe essere il destino del francese.

PSG, Mbappe segna e si allontana: il futuro è adesso

Se si parla di rinnovi di contratto, questo è il periodo giusto. Ma, a questo punto, la pratica Mbappe sembra quasi chiusa, e con esito negativo, per il Real. Thierry Henry ne ha parlato ai microfoni di ‘AS Tv’: “Se il PSG voleva assicurarsi Mbappe, avrebbe dovuto farlo due anni fa. Non gli ha mostrato l’amore per rinnovare e ora un’altra squadra lo ha fatto. Non sappiamo quale. Non credo che resterà“. Questione anche di amore, quindi. E intanto ci godiamo le sue perle sul campo, ma presto potrebbe ammirarle con un’altra maglia, probabilmente bianca, a parti invertite.