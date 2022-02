Fabian Ruiz torna in Spagna: arriva l’annuncio sul futuro

Le dichiarazioni di Fabian Ruiz in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il centrocampista ha parlato anche del suo futuro

E’ giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno impegnati, domani contro il Barcellona, in Europa League. In conferenza stampa, insieme al tecnico, è intervenuto anche Fabia Ruiz.

Lo spagnolo tornerà dunque in patria per sfidare una delle squadre più importanti. Una delle squadre a cui è stato accostato in queste settimane.

Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e senza un rinnovo, l’addio in estate potrebbe diventare realtà.

Fabian Ruiz si è così espresso in merito al proprio futuro: “È sempre bello sentirsi accostato alle grandi squadre, soprattutto le spagnole – afferma -. Però ho un altro anno di contratto, sto molto bene a Napoli e mi sto concentrando solo sulla gara di domani che sarà difficilissima”. Ruiz strizza, dunque, l’occhio alle spagnole.

Barcellona-Napoli, Fabian Ruiz: “Europa League competizione importante”

Le dichiarazioni in merito alla partita di domani di Fabian Ruiz: “L’Europa League è una competizione molto importante, vogliamo arrivare fino alla fine. Sarà una partita importante per la gente del mio popolo, sarà molto bello. Il Barcellona è una squadra forte, noi teniamo molto alla competizione e vogliamo vincere tutte le partite. Non lo so se siamo tra le favorite, ma sappiamo che siamo una squadra forte e vogliamo lottare per arrivare il più avanti possibile, sappiamo che siamo una bella squadra e possiamo vincere”.