Xavi ha chiesto al presidente Joan Laporta rinforzi di livello per il suo Barcellona in vista del prossimo mercato

Il serio ritorno del Barcellona sulla scena europea potrebbe non essere una buona notizia per il calcio italiano. Sebbene le ristrettezze economiche dettate da una complicatissima situazione finanziaria, il presidente Joan Laporta dalla sua rielezione ha cercato di riportare campioni di primo livello in maglia blaugrana.

Sino a questo momento sono stati soprattutto i parametri zero ad orientare le scelte del mercato del Barça, ma in Catalogna sono pronti a scommettere che in vista della prossima estate torneranno i grandi botti da milioni e milioni di euro. In Spagna, ad esempio, proprio nella giornata di ieri è tornata la voce su un presunto interesse del Barcellona nei confronti di un vecchio pallino della formazione catalana, vale a dire Fabian Ruiz. Il centrocampista ex Betis, però, non pare essere l’unico calciatore del Napoli presente nella lista della spesa compilata da Xavi e consegnata nelle mani del suo presidente.

Calciomercato Napoli, il Barcellona ripiomba su Koulibaly

Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, da un momento all’altro il Barcellona potrebbe tornare alla carica di Kalidou Koulibaly dopo aver momentaneamente accantonato de Ligt per la difesa. Il centrale senegalese, fresco vincitore della Coppa d’Africa, già in passato era stato avvicinato da altri grandi club come il Manchester United e il Paris Saint Germain e puntualmente era stato trattenuto con vigore dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Stavolta, però, a quasi un anno dalla scadenza del suo contratto con gli azzurri, una proposta da 30/40 milioni di euro potrebbe essere presa seriamente in considerazione dalla società campana. Va detto che il centrale il prossimo giugno spegnerà 31 candeline e il fascino di un grande club come il Barça potrebbe farlo vacillare. Allo stesso tempo non è da sottovalutare la grande armonia che negli anni Koulibaly ha creato con l’intera città di Napoli, luogo che ha visto nascere i suoi figli e che tanto amore gli ha dato per la grande passione messa in campo.