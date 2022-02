Messi nel mirino durante PSG-Real Madrid: “Imperdonabile”

Messi nel mirino della critica social durante PSG-Real Madrid, gara degli ottavi di finale di Champions League

PSG-Real Madrid è stata una bella partita fino alla fine. L’andata degli ottavi di finale di Champions League al Parco dei Principi ha regalato diverse emozioni ma è stata sbloccata soltanto al 93′ da una prodezza di Mbappe. Tra i momenti più importanti c’è stato il rigore fallito da Lionel Messi al minuto 62, quando Courtois ha indovinato l’angolo respingendo la palla a lato.

Inevitabili le critiche per La Pulce che, nonostante abbia mostrato le sue indiscutibili qualità, non è apparso al meglio della forma, come troppo spesso accaduto in questa sua prima stagione parigina. Sui social c’è chi ha dunque evidenziato i suoi errori odierni con critiche talvolta anche eccessive.

PSG-Real Madrid, critiche verso Messi dopo il rigore sbagliato

CM.IT ha selezionato solo alcuni dei tanti messaggi sul campione argentino apparsi durante PSG-Real Madrid. Qualcuno ha parlato addirittura di “prodotto cotto” analizzando il momento di Messi. Altri hanno invece definito imperdonabile il suo errore dal dischetto.

Cassano dice che guarderà psg-Real e dice che tiferà per il più grande di sempre(Messi) ->Messi sbaglia il rigore,IRREALE. #PSGRMA #psgrealmadrid #messi #cassano — Andrea (@ilfornodielio) February 15, 2022

Imperdonable que Messi se falle ese penal. — Joshua Morales Oré (@joshmor10) February 15, 2022