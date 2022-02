Al termine di PSG-Real Madrid, gara di Champions League, Gigio Donnarumma ha parlato di Messi, Mbappe e Navas

Felice per la vittoria del suo PSG nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, Gigio Donnarumma ha rilasciato alcune parole a fine gara. Il portiere Campione d’Europa ha mandato anche un messaggio alla Nazionale di Mancini.

Donnarumma ha esternato il suo stato d’animo: “Bellissima soddisfazione, abbiamo fatto una partita incredibile e l’abbiamo preparata alla grande. Ci ha pensato Mbappe ma a Madrid sarà un’altra grande partita – spiega a ‘SportMediaset’ – Ci sentiamo forti, sappiamo che dando il massimo possiamo battere tutti e stasera l’abbiamo confermato con una grandissima prestazione. Sono davvero contento di far parte di questo gruppo e di questa grandissima società”.

PSG-Real Madrid, Donnarumma tra Messi e Nazionale

Il portiere italiano ha proseguito: “Messi? Su Leo non ho niente da dire, capita a tutti. Sappiamo tutti chi è Leo Messi, abbiamo tantissimi campioni che possono risolvere la partita. Stasera ci ha pensato Mbappe. Alternanza con Navas? Diciamo che fino all’ultimo siamo sempre pronti. A volte lo capisci un po’ prima e a volte no. Il mister vuole tutti e due in grande forma. In ogni partita possiamo giocare, siamo pronti e diamo il massimo”.

Intervistato da ‘SkySport’, Donnarumma ha proseguito: “Mbappe è un alieno. Nazionale? siamo molto carichi, carichissimi, ci sentiamo sempre sulla nostra chat. Torneremo sicuramente più forti di prima e andremo al Mondiale”.