PSG-Real Madrid, Ancelotti: “Sono dispiaciuto” | Messaggio ai tifosi

Carlo Ancelotti ha parlato dopo PSG-Real Madrid, gara di Champions League vinta stasera dai parigini

Il Real Madrid si lecca le ferite dopo la sconfitta di stasera col PSG. Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League gli spagnoli sono stati battuti da una prodezza di Mbappe in pieno recupero. Il tecnico Carlo Ancelotti ha analizzato la partita: “La prestazione non è stata buona – ha esordito a ‘SportMediaset’ – Il risultato non cambia tantissimo ma è chiaro che il PSG ha preso un vantaggio. Poi ci sarà un’altra partita nel nostro stadio e coi nostri tifosi. Mbappe può creare sempre opportunità”.

Carlo Ancelotti ©LaPresse

Ancelotti ha proseguito la sua disamina: “Siamo un po’ dispiaciuti per la partita che poteva essere fatta meglio. Abbiamo creato poche opportunità per gli attaccanti. Siamo un po’ dispiaciuti ma c’è la gara di ritorno. Dovremo fare una partita diversa a livello di intensità, essere più aggressivi. Ma sarà una gara diversa, ne sono certo. Abbiamo tutte le carte in regola per poter giocarcela”.

Il tecnico ha commentato anche la prestazione di Benzema: “Non siamo riusciti ad arrivare bene e puliti agli attaccanti, abbiamo sbagliato motli passaggi e questi non ci ha fatto giocare bene davanti”.