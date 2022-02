Scoppia la polemica in Serie A: chiesta la squalifica di cinque giornate per l’attaccante del massimo campionato

Cinque giornate di squalifica con la prova tv. Scoppia la polemica in Serie A dopo quanto accaduto nelle gare dello scorso fine settimana.

Tutto nasce a Empoli, nel corso del match tra la squadra di Andreazzoli e il Cagliari di Walter Mazzarri. Quando Cutrone esce dal campo si lascia andare ad una frase infelice nei confronti del portiere avversario Cragno. “Questo balbuziente di m…” la frase dell’attaccante che fa divampare la polemica. Subito dopo la gara sono arrivate le scuse di Cutrone che, in una telefonata al collega, si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. Questo però non è bastato per placare le discussioni sull’accaduto. Così, da ‘Radio Radio’, è arrivato il duro affondo di Furio Focolari che si è scagliato contro l’ex attaccante del Milan in maniera molto netta.

Empoli-Cagliari, Focolari: “Quel che ha fatto Cutrone è vergognoso”

Il giornalista non le ha mandate e dire: “Quanto fatto da Cutrone è vergognoso, davvero uno schifo l’insulto a Cragno“. Per Focolari le scuse non basta: “Che abbiamo chiesto scusa non conte niente: se il giudice sportivo applica alla lettera il regolamento, può dargli cinque giornate di squalifica. Se le merita tutte”.

Questo il duro affondo arrivato via radio contro Cutrone che attenderà quest’oggi le decisioni del giudice sportivo per eventuali sanzioni. Intanto la polemica è servita con la pesante richiesta di squalifica arrivata da Furio Focolari.