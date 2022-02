CM.IT | La Salernitana sceglie Nicola: ultimi dettagli prima dell’annuncio

Davide Nicola sarà il nuovo allenatore della Salernitana. Ultimi dettagli prima dell’annuncio

Nuovo ribaltone in Serie A, il secondo della stagione per la Salernitana della nuova proprietà Iervolino. Dopo Castori, infatti, il club campano ha esonerato ufficialmente anche Stefano Colantuono.

Questo il comunicato diffuso in mattinata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini”. Nella giornata di ieri sono stati contattati anche Pirlo, Gattuso e Ranieri, ma la società ha scelto Davide Nicola. Come appreso da Calciomercato.it, in giornata verranno definiti gli ultimi dettagli e arriverà l’ufficialità del nuovo tecnico. Nicola è un nome che piace molto a Sabatini, già capace di imprese e salvezze sulle panchine di Genoa e Torino.