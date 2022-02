Il mercato ha fatto sognare | Ora la Juventus rilancia con quattro rinnovi

La Vecchia Signora è stata la regina del mercato invernale, ora subito quattro rinnovi per brillare: il piano della Juventus

Contro l’Atalanta si è vista una squadra arrembante, che aveva voglia di colpire e vincere la partita: il pareggio nel finale, segnato da Danilo, ha evitato una sconfitta che avrebbe avuto il sapore di una beffa.

La Juventus 2.0 di questa stagione, rinfrancata e rinnovata dal mercato invernale, è una versione più forte e più convinta dei propri mezzi. Ora società, tecnico e tifosi sentono di poter portare a termine la stagione nel migliore dei modi: l’approdo tra le prime quattro è l’obiettivo in campionato, mentre in Champions League è vietato non sognare. L’assalto allo scudetto, invece, è rinviato al prossimo anno e proprio in funzione della prossima stagione la dirigenza bianconera sta lavorando a quattro rinnovi più uno. Tutti i dettagli sulle strategie contrattuali della Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Bernardeschi e altri 3 pronti a rinnovare

Diversi giocatori della Juventus sono in scadenza di contratto e potrebbero salutare a fine stagione: si tratta di giocatori del calibro di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, non è da escludere che alla fine possano rimanere tutti in bianconero: insomma, prolungamento del contratto per tutti nelle prossime settimane. Maurizio Arrivabene aveva indicato febbraio come il mese ideale per i rinnovi di contratto e alle parole seguiranno i fatti.

Come detto, il primo rinnovo sarà quello di Juan Cuadrado, per il quale non sono previste difficoltà o distanze particolari. La priorità, poi, passerà al numero ’10’: il discorso rinnovo, per quanto riguarda la ‘Joya’ è particolare e ormai piuttosto noto. Chi si vede chiamato in causa subito dopo Cuadrado e Dybala è Federico Bernardeschi: per l’ex Fiorentina sarebbe pronto un contratto al ribasso rispetto ai 4,5 milioni percepiti attualmente (i bianconeri vorrebbero risparmiare almeno un milione lordo a stagione).

Meno prioritarie, invece, le situazioni di Perin e De Sciglio. Entrambi i giocatori, però, potrebbero rimanere a Torino: il difensore è un pupillo di Allegri, si sa, ed il portiere rappresenta un vice molto affidabile per Szczesny. Anche per loro si tratterebbe di un rinnovo al ribasso rispetto ai 3 milioni netti percepiti da De Sciglio e ai 2,5 milioni netti di Perin. Insomma, alla fine potrebbero restare tutti alla Juventus.