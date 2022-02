Calciomercato Juventus, tutto deciso per Kaio Jorge: i motivi della scelta

Assalto last minute per Kaio Jorge, la Juventus ha preso una decisione definitiva a poche ore dalla fine del calciomercato

Tra trattative già avviate in vista dell’estate e Paesi in cui la sessione invernale è ancora aperta, il calciomercato non dà tregua a dirigenti, agenti e tutti gli addetti ai lavori. Regina di gennaio sia in entrata che in uscita, la Juventus è stata protagonista anche nelle ultime ore sul fronte cessioni.

Il club bianconero è stato contattato a più riprese dal Basilea per il prestito di Kaio Jorge. Nonostante un utilizzo col contagocce da parte di Massimiliano Allegri, l’attaccante brasiliano è molto stimato dallo staff tecnico bianconero. A gennaio, ci sono state trattative concrete con Cagliari, Salernitana e Sassuolo, ma l’ex Santos è rimasto a Torino a dispetto della grande concorrenza in attacco. Uno scenario che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è destinato a ripetersi anche oggi. A poche ore dalla chiusura del mercato, il club svizzero ha fatto un ultimo tentativo per il ventenne di Olinda. La dirigenza bianconera ha nuovamente chiuso le porte ad un trasferimento last minute.

Sia per questioni tecniche e di organico, sia per questioni finanziarie legate al poter usufruire dei benefici del decreto crescita. Come detto, Allegri tiene in buona considerazione la punta brasiliana e, in caso di cessione, avrebbe preferito una destinazione italiana per poterne monitorare i progressi più da vicino e con costanza. A meno di ribaltoni improvvisi, il futuro di Kaio sarà ancora a tinte bianconera.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata: le ultime sull’attacco

Almeno fino a giugno, quando bisognerà prendere una decisione anche su Alvaro Morata. Le ottime prestazioni dello spagnolo hanno fatto ritornare in auge l’ipotesi di un riscatto a fine stagione, preso in considerazione solamente in presenza di uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti due estati fa. La situazione è, tuttavia, ancora in fieri e questo argomento non è stato ancora affrontato con la dirigenza dell’Atletico Madrid.