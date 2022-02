Decisione discutibile: Pochettino mette in crisi Donnarumma

Domani andrà in scena Psg-Real Madrid: chi giocherà tra i pali del club francese? Ecco la scelta di Mauricio Pochettino

L’avventura sotto la Torre Eiffel di Gianluigi Donnarumma continua a vivere di alti e bassi. Il portiere classe 1999 non è ancora riuscito ad imporsi su Keylor Navas.

Al 14 febbraio sono quindici le partite giocate da titolare per l’estremo difensore della Nazionale. Il campano, ultimamente fa parlare di se, più per le sue interviste, che per le parate.

Domani torna la Champions League: il Psg sarà impegnato – nel match di andata degli Ottavi di finale – contro il Real Madrid. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia, Mauricio Pochettino non avrebbe ancora deciso se affidarsi a Gianluigi Donnarumma o a Keylor Navas per la partita di domani. Secondo ‘RMC Spor’t, l’idea del tecnico argentino, ex Tottenham, sarebbe quella di far giocare una partita a testa ai due estremi difensori.

Una scelta alquanto discutibile che però rispecchierebbe l’andamento della stagione. Come detto, infatti, Pochettino, fino a questo momento, ha alternato i suoi estremi difensori in maniera sistematica.

Questa alternanza non può certo far piacere a Gianluigi Donnarumma che si aspettava ben altro. Nella sua carriera, d’altronde, l’italiano ha sempre giocato titolare, non conoscendo la panchina. Una situazione, che non lo ha portato a rendere al meglio nemmeno Nazionale, negli ultimi appuntamenti.

Calciomercato, futuro Donnarumma: la situazione

Una situazione, che potrebbe spingere l’estremo difensore a rivedere la sua posizione. In estate l’italiano è stato accostato con insistenza alla Juventus. I bianconeri hanno provato a prendere l’azzurro a parametro zero ma è stato praticamente impossibile cedere Szczesny. Troppo alto lo stipendio del polacco per trovare un acquirente. Senza l’addio dell’ex Roma, Donnarumma ha dovuto prendere, inevitabilmente, un’altra strada.

In ottica futuro, la situazione non è certo cambiate. Attenzione dunque ad altre piste, come potrebbe essere quella che lo porterebbe al Barcellona o al Manchester United. Servirebbero, chiaramente l’addio di ter Stegen o de Gea.