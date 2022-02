Napoli nei guai, addio Barcellona | Ufficiale: doppia tegola per Spalletti

Doppia tegola per Spalletti in vista della supersfida di Europa League contro il Barcellona. Il report ufficiale della società partenopea

Guai per Luciano Spalletti in vista del big match di Europa League nella tana del Barcellona di giovedì sera.

Doppia tegola per il Napoli dopo il pareggio nel match scudetto di sabato al ‘Maradona’ contro l’Inter, che ha lasciato l’amaro in bocca al partenopei per la mancata vittoria con conseguente sorpasso ai nerazzurri di Inzaghi in vetta alla classifica.

Napoli, Politano e Lobotka ko: i tempi di recupero

Il Napoli aveva perso nella sfida contro l’Inter sia Politano che Lobotka, che saranno out per la gara del ‘Camp Nou’ al cospetto dell’undici di Xavi. Il report completo del club partenopeo sulle condizioni dei due giocatori: “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”.

Tempi più lunghi per l’ex Inter che salterà anche il ritorno del doppio incrocio con il Barcellona oltre alla sfida di campionato contro il Cagliari, mentre Lobotka potrebbe esserci per il secondo incrocio contro i catalani. Anguissa dovrebbe rilevare quest’ultimo a centrocampo, mentre Elmas è il favorito per rimpiazzare Politano nel reparto offensivo di Spalletti.