E’ perfetto per Pioli | Addio in attacco: Il Milan lo strappa gratis alla Juve

Potrebbero esserci delle novità nel reparto offensivo del Milan per la prossima estate. Occasione sul mercato per i rossoneri e un possibile addio

Il Milan scavalca l’Inter in vetta alla classifica e rilancia le ambizioni da scudetto nel corsa al titolo che vede coinvolto anche il Napoli.

Leao a trascinare la formazione di Stefano Pioli, con il talento portoghese uomo in più del ‘Diavolo’. Non alla stessa altezza finora le prestazioni sulla trequarti invece di Brahim Diaz, che a parte qualche lampo nel derby contro l’Inter ha deluso le aspettative nell’ultimo periodo. La permanenza dello spagnolo torna in bilico, con il Milan che secondo gli accordi stipulati con il Real Madrid può riscattare il giocatore a 22 milioni di euro, con un controriscatto fissato a 27 milioni in favore dei ‘Blancos’.

Calciomercato Milan, colpo Bernardeschi con l’addio di Brahim Diaz

Se Brahim non svolterà nell’ultima parte di stagione, Maldini e Massara potrebbero anche decidere di non riscattare il fantasista numero dieci, puntando su profili diversi per rinforzare la rosa in quel settore del campo la prossima estate. Dalla Spagna ipotizzano un divorzio tra Brahim Diaz e il Milan, con il portale ‘Fichajes.net’ che fa anche il nome del possibile sostituto confermando le indiscrezioni della redazione di Calciomercatoweb.it dei mesi scorsi su Federico Bernardeschi.

Il mancino della Nazionale è in scadenza con la Juventus, con le parti che non sono ancora entrati nel vivo della trattativa per un eventuale rinnovo contrattuale dell’ex Fiorentina. Bernardeschi per la sua duttilità piace molto alla dirigenza del Milan e sarebbe un’opzione assai gradita anche a Pioli, visto che le caratteristiche del classe ’94 si sposerebbero alla perfezione con le alchimie tattiche del mister emiliano. Il ‘Diavolo’ resterebbe quindi in agguato sul numero 20 della Juve, pronto ad approfittare di un mancato prolungamento del giocatore con i bianconeri per portarlo a parametro zero a Milanello, soprattutto se Brahim Diaz dovesse tornare a Madrid.