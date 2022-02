Calciomercato Juventus, erede Dybala: Allegri ha scelto un ‘flop’ del Milan

Il futuro di Dybala continua a essere un’incognita, nonostante le prestazioni importanti dell’argentino: dalla Spagna l’erede della Joya è un ex Milan

La Juventus è in piena lotta per la Champions League. Il pareggio agguantato all’ultimo secondo contro l’Atalanta alimenta ancora le speranze dei bianconeri, che in caso di sconfitta si sarebbero ritrovati a -1 dalla Dea, potenzialmente -4 con la partita da recuperare. Invece Allegri resta avanti, potendo ipotizzare al massimo un punto di ritardo in caso di vittoria dei nerazzurri col Torino.

Febbraio è uno dei mesi più importanti della stagione, sia in Serie A che per le coppe e pure il mercato in vista dell’estate. La Juve si gioca una fetta bella grossa dei suoi obiettivi, con lo scontro diretto di ieri come prima tappa. Poi ci sarà il Villarreal in Champions e anche il doppio scontro di Coppa Italia con la Fiorentina. E ovviamente i discorsi legati ai rinnovi, che i dirigenti della Signora qualche settimana va avevano fissato pubblicamente proprio a febbraio. De Sciglio, Perin, Bernardeschi, Cuadrado e Dybala. L’argentino intanto sta dimostrando sempre di più di essere il vero leader tecnico, di essere totalmente dentro questa Juventus, lotta e si sacrifica come forse mai ha fatto.

Ma il contratto in scadenza impone ragionamenti e anche qualche nome suggestivo. Il rinnovo di Dybala resta in bilico, incerto, nonostante le prestazioni dell’argentino sempre di alto livello. D’altronde non è una questione tecnica, ma meramente economica e di cifre da rivedere. Il fantasma dell’addio a zero c’è, in questi ultimi giorni sembra essere tornato un po’ di ottimismo, ma i nomi continuano a circolare.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Allegri ha scelto Paqueta per il dopo Dybala

In Italia Raspadori e Zaniolo, in Spagna accostano addirittura Lucas Paqueta. Proprio quello che doveva essere l’erede di Kaka al Milan e invece ha deluso. Al Lione in questi due anni è totalmente rinato, sta incantando con gol e giocate, è protagonista pure col Brasile di Neymar e Vinicius. Quest’anno è già a 8 gol e 4 assist, secondo ‘fichajes.net’, la Juventus sarebbe interessata al centrocampista, avrebbe i requisiti giusti per raccogliere l’eredità di Dybala.

I bianconeri starebbero pensando di riportarlo in Serie A, un’opzione “seria” per Allegri, che lo vede come un calciatore speciale in grado di fare la differenza, proprio come la Joya. Certo, strapparlo ad Aulas sarebbe un’impresa, per valore, età, forma e ovviamente contratto fino al 2025.