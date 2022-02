Nuovo esonero in Serie A, Pirlo non è solo | Tripla chiamata

La Serie A rischia di vedere presto un nuovo esonero, diversi gli allenatori in corsa per subentrare: tra questi, spicca il nome di Pirlo

Si complica ulteriormente il cammino della Salernitana in campionato: dopo il pareggio contro il Genoa, la salvezza appare ancora di più come una missione impossibile, ma la società continua a crederci.

La scelta di affidare ad un uomo di grande esperienza come Walter Sabatini la direzione tecnica del club ha dato subito un segnale importante all’ambiente: la nuova proprietà è molto ambiziosa. Un altro segnale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con la panchina di Stefano Colantuono che continua a traballare: un eventuale cambio di allenatore potrebbe dare la spinta alla Salernitana per questo finale di stagione. Diversi i nomi dei possibili sostituti, tra di loro c’è anche Andrea Pirlo.

Calciomercato Salernitana, Colantuono a rischio | Pirlo, Gattuso e Ranieri tra i sostituti

Come raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, la Salernitana sogna in grande per la propria panchina: in caso di esonero di Stefano Colantuono, infatti, si valutano profili come Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Claudio Ranieri. Il presidente Iervolino vorrebbe un allenatore di grande caratura, per dare un segnale alla piazza e per confermare anche sul campo le ambizioni mostrate in società e in sede di mercato. Il trittico di nomi sopra citato non è, però, esclusivo: ci sono anche altri tecnici sul taccuino del club campano.

In primis uno specialista della salvezza come Davide Nicola, che potrebbe dare l’entusiasmo e la forza giuste a questa squadra. Anche Serse Cosmi e la sua celebre verve potrebbero rappresentare una soluzione ideale per la Salernitana, così come non è da escludere totalmente il ritorno di Castori. Insomma, occhi sulla panchina della Salernitana: valutazioni in corso su Colantuono, nei prossimi giorni potrebbe succedere di tutto.