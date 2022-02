Ribaltone Brozovic, rifiuto a sorpresa | Via libera alla grande rivale

Ribaltone improvviso per Marcelo Brozovic: il tecnico dice no alla firma sul contratto, può andare dai grandi rivali

Marcelo Brozovic è in attesa di conoscere il suo futuro. Il rinnovo con l’Inter, che fino a poco tempo fa sembrava una semplice formalità, non è ancora stato ratificato.

I nerazzurri non vorrebbero privarsi del centrocampista croato, vero perno della squadra di Inzaghi, il fulcro del gioco dei campioni d’Italia. C’è da trovare l’accordo su ingaggio e durata del nuovo contratto e la mancanza di un accordo totale ha ingolosito le big del Vecchio Continente. Dal Paris Saint-Germain al Liverpool, dal Manchester United al Barcellona, ‘Brozo’ a zero è un’occasione che le grandi non vogliono farsi scappare. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza dei blaugrana come pista calda ma arriva ora dalla Spagna una indiscrezione che cambierebbe completamente le carte in tavola.

Calciomercato Inter, Brozovic rifiutato: spunta un’altra pretendente

E’ ‘elnacional.cat’ a fare il punto sulla pista Barcellona per Marcelo Brozovic. In particolare il direttore sportivo Alemany ha tessuto la tela, parlando con il calciatore e garantendogli un posto centrale nella squadra di Xavi. In particolare il croato avrebbe preso il posto di Busquets nel centrocampo dei catalani, un’idea che ha attratto in modo particolare l’interista.

Una trattativa che aveva avuto anche il via libera del presidente Laporta ma che si è arenata davanti alla posizione assunta da Xavi. Come riporta il portale catalano, infatti, proprio il tecnico ha messo il veto all’arrivo di Brozovic. Xavi punta ancora sul suo ex compagno di squadra Busquets e non vorrebbe un calciatore che potrebbe metterlo in difficoltà. Una presa di posizione che può rappresentare una svolta per il futuro del numero 77 dell’Inter visto che, sempre dalla Spagna, è pronto un altro assalto.

Si tratta del Real Madrid che ha fiutato la possibilità di mettere le mani su un colpo a costo zero. Florentino Perez vorrebbe così fare un ‘regalo’ ad Ancelotti che è alla ricerca di un regista per rimpiazzare il brasiliano Casemiro che non lo convince più di tanto. Ribaltone possibile tra Barça e Real, senza dimenticare l’Inter che potrebbe blindare Brozovic e chiudere la vicenda.