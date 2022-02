Brutte notizie per Luciano Spalletti costretto alla prima sostituzione nel primo tempo di Napoli-Inter

Prima mezz’ora dominante per il Napoli di Luciano Spalletti, capace di mettere sotto un’Inter poco concentrata e fin troppo timida. Non tutto però è stato rose e fiori fino a questo momento per il tecnico toscano, costretto ad un cambio obbligato dopo l’infortunio di un titolare.

Dopo un duro contrasto con Dimarco al 20′, Matteo Politano ha difatti sentito parecchio dolore all’altezza del polpaccio. L’esterno azzurro ha cercato di stringere i denti e rimanere in campo ancora per qualche minuto, ritardando il cambio che Luciano Spalletti stava già preparando in panchina. Dopo una serie di scatti che sembravano incoraggianti, il calciatore ha chiesto definitivamente la sostituzione lasciando il posto ad Elmas.

Napoli-Inter, Spalletti furioso con Elmas in panchina

Un episodio che non è sfuggito alle telecamere del ‘Diego Armando Maradona’ ha riguardato proprio Luciano Spalletti. I medici, difatti, avevano inizialmente fatto segno alla panchina del Napoli di preparare subito il cambio a causa delle condizioni di Politano. Evidentemente l’allenatore toscano non ha gradito l’atteggiamento di Elmas, troppo lento nei preparativi per la sostituzione. Ad ogni modo, il tentativo estremo di Politano ha concesso al centrocampista macedone qualche minuto in più per accennare un timido riscaldamento ed entrare successivamente in campo. Un infortunio, quello dell’ex Inter, che apre l’emergenza su una fascia destra già orfana di Lozano.

Antonio Siragusano