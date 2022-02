Maurizio Sarri contento per la reazione in campionato, ma evidentemente non soddisfatto per i tanti impegni

Tre punti importanti per la Lazio di Maurizio Sarri quelli conquistati pomeriggio nel 3-0 sul Bologna. Un successo che rilancia la formazione biancoceleste a ridosso della zona Champions League, lontana di soli 3 punti rispetto alla Juventus che domani sera se la vedrà a Bergamo contro l’Atalanta.

Lo stesso Sarri, nel post partita di ‘Dazn’, ha mostrato soddisfazione per la crescita evidenziata dalla squadra negli ultimi due mesi: “Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere già più cattivi nel primo tempo. Poi abbiamo fatto bene all’inizio del secondo tempo e l’abbiamo chiusa. Una partita in linea con quello che stavamo facendo negli due ultimi mesi, tranne che contro il Milan”.

Nonostante la vittoria non sono comunque mancate le polemiche per un calendario molto fitto: “Abbiamo lavorato al monitor, sul campo non potevamo fare grandi cose. Abbiamo rivisto le situazioni, abbiamo lavorato molto con i video, come purtroppo è normale in questo calcio ogni 3 giorni. Io ero un innamorato della settimana, del lavoro sul campo, del migliorare i singoli. Oggi sembra di fare il regista, sono sempre al video e poco in campo”.

Infine, la chiosa sul momento magico di Zaccagni: “Lui è un giocatore che ha tante qualità, quindi si adatta abbastanza bene. Con lui stiamo sempre parlando molto, perché attacca poco la profondità. E’ un ragazzo che ascolta molto e cerca di migliorarsi, è molto forte ed ha da esprimere potenziale. Lui come Insigne? caratteristiche è diverso, deve giocare da Zaccagni non da Insigne”.

Antonio Siragusano