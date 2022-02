La Lazio di Maurizio Sarri ha subito reagito dopo la dura sconfitta di Coppa Italia contro il Milan

Da oggi, qualora vi fossero ancora dubbi, la Lazio andrà considerata come una seria pretendente per un posto in Champions League. La formazione di Maurizio Sarri ha lasciato alle spalle la brutta prestazione di Coppa Italia riprendendo la marcia in campionato contro il Bologna.

Passata in vantaggio dopo appena 13′ su un rigore che ha scatenato le polemiche del Bologna, ancora una volta la Lazio è stata trascinata dall’attuale capocannoniere del campionato Ciro Immobile. L’attaccante, al termine del 3-0, ha sottolineato la grande reazione dei suoi compagni in un pomeriggio praticamente perfetto per il popolo biancoceleste: “Oggi ci serviva per capire se siamo cresciuti anche dal punto di vista mentale dopo una batosta. Abbiamo reagito bene, abbiamo detto che con il girone di ritorno sarebbe iniziato un altro campionato e siamo in una buona posizione”.

Lazio-Bologna, la dedica speciale di Ciro Immobile

Eletto come migliore in campo, Immobile ai microfoni di ‘Dazn’ non ha posto limiti alla sua Lazio, momentaneamente a tre lunghezze di distanza rispetto all’obiettivo quarto posto: “Ma ci stiamo provando con le unghie e con i denti. Siamo un po’ distanti, ma ora stiamo esprimendo un gioco fantastico. Gol? Spero di farne il più possibile, per aiutare la squadra a raggiungere un’ottima posizione in campionato”.

Infine, il bomber biancoceleste ha dedicato gol e vittoria ad una persona a lui molto cara che in questo momento ha bisogno di tutto il suo affetto:”Coi miei compagni andiamo sempre a salutare la nostra gente, sono davvero felice. Voglio fare una dedica a mia nonna che si trova in ospedale e le auguro il meglio”.

Antonio Siragusano