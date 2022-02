Juventus, Vlahovic tira la volata per il rinnovo di Dybala: la data

La Juventus entra nella fase cruciale della stagione, quella dove si deciderà anche il futuro di Dybala: ecco la data del nuovo summit

L’impatto di Dusan Vlahovic con il pianeta Juventus è stato convincente, a dir poco. Subito in gol, dopo 13 minuti, con il Verona, e propiziando la rete decisiva con il Sassuolo per passare alle semifinali di Coppa Italia.

L’avventura bianconera del serbo non avrebbe potuto cominciare meglio e ora la squadra di Allegri riscopre nuove prospettive per questo finale di stagione. Domani sera, a Bergamo, contro l’Atalanta, l’occasione per piazzare il sorpasso a tutti gli effetti al quarto posto e dunque in zona Champions, e la volontà di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e Champions League. L’entusiasmo ritrovato è palpabile e può incidere anche sul futuro a medio termine, in chiave di mercato. Calciomercato.it ha già analizzato gli scenari legati a Morata e Dybala, che con Vlahovic sembrano trovarsi a meraviglia e possono restare. Per la ‘Joya’, in particolare, si avvicinano giorni decisivi.

Juventus, Dybala ritrova la ‘Joya’ con Vlahovic: ora si attende il rush finale

Ormai, per definire l’eventuale rinnovo dell’argentino siamo alla resa definitiva dei conti. L’appuntamento potrebbe avvenire a fine mese, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sicuramente dopo la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal. La data esatta non è stata ancora fissata, né per l’arrivo dell’agente Antun in Italia, né per l’incontro, ma dovrebbe mancare poco, al netto della quarantena che l’agente dovrà osservare all’arrivo nel nostro paese, come di consueto. La Juventus proporrà un ingaggio su base fissa in linea con i 7 milioni di euro annui di Vlahovic, abbassando dunque le cifre precedentemente ipotizzate, ma la chimica tra il serbo e l’argentino è palpabile e può portare grandi cose alla Juventus. E allo stesso Dybala, che può aver trovato il partner ideale.