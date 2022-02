Non è ancora finita: possibile addio immediato alla Juventus

Futuro in bilico per un bianconero: possibile addio immediato. Tutti i dettagli

È già vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la Coppa Italia, i bianconeri sono attesi dallo scontro diretto con l’Atalanta con in palio il quarto posto in classifica.

Le prime due presenze in bianconero di Dusan Vlahovic sono state memorabili: gol all’esordio col Verona e l’azione che ha portato all’autogol di Tressoldi contro il Sassuolo. Il serbo si è già preso la Juve e Allegri va verso la conferma del tridente. “Mancava un punto di riferimento davanti e tutti ne stanno giovando, non solo Dybala. Ha dato una scossa e un bell’entusiasmo all’ambiente, anche se la squadra stava già facendo bene da qualche settimana”, ha dichiarato oggi il tecnico nella conferenza pre Atalanta. Chi è ulteriormente chiuso da Vlahovic è invece Kaio Jorge, nonostante le recenti parole dell’allenatore: “Kaio Jorge poteva andare a giocare al Sassuolo, ma ha scelto di restare e noi siamo molto contenti di lui. Sta crescendo”. Il suo futuro, però, è ancora in discussione.

Calciomercato Juventus, il Basilea ci prova per Kaio Jorge: i dettagli

Come riportato da Giacomo Scutiero, per Kaio Jorge ci starebbe provando ancora il Basilea. In Svizzera, infatti, il calciomercato chiude il 15 febbraio. La Juventus non sembra comunque aprire all’uscita: Allegri apprezza il brasiliano anche se lo utilizza pochissimo e vorrebbe tenerlo in squadra alla sua prima stagione in Europa. Staremo a vedere.