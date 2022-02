Juventus, non solo Dybala: agenda fitta per i rinnovi a febbraio

La Juventus ragiona sul futuro non solo di Paulo Dybala ma di altri giocatori in scadenza: a febbraio si decide tutto

L’effetto Vlahovic, come raccontato da Calciomercato.it, può incidere sul futuro di Dybala e Morata, oltre che sui risultati in campo della Juventus.

La partita per il rinnovo della ‘Joya’ è certamente la più importante che i bianconeri giocano fuori dal campo in questa fase delicatissima della stagione. Ma non l’unica. La dirigenza è alle prese con altri importanti rinnovi di contratto da provare a definire quanto prima. Il piano, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, è provare a fissare tutti gli appuntamenti entro il mese di febbraio per avere al più presto un quadro chiaro della situazione.

Calciomercato Juventus, da Cuadrado a Bernardeschi: il punto

Il più vicino al rinnovo sembra Juan Cuadrado, che ha da tempo trovato un’intesa per prolungare l’accordo in scadenza a fine anno, sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Il colombiano è un punto di riferimento in campo e non solo ed è fondamentale proseguire con lui. Vogliono rimanere a Torino anche De Sciglio e Perin, anche se per ora con loro non sono state intavolate vere e proprie trattative. La situazione più delicata potrebbe essere quella di Bernardeschi, altro giocatore che in bianconero resterebbe volentieri, ma è da capire se si potrà continuare a ragionare sulle cifre guadagnate attualmente, intorno ai 4 milioni di euro. C’è comunque, per tutte queste situazioni, un certo ottimismo.