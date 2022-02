Calciomercato Juventus, scambio due per uno: che intreccio col Napoli

I destini di Juventus e Napoli potrebbero incrociarsi nel prossimo calciomercato estivo: possibile scambio due per uno con il Barcellona

Calciomercato invernale ormai alle spalle, ma in casa Juventus non si perde tempo e si ragiona già sui movimenti per quello estivo. Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, i bianconeri pensano a come migliorare la rosa per la prossima stagione, facendo attenzione anche agli assalti per i propri top player da parte dei club europei.

In particolare a tenere il mirino puntato in casa Juventus sembrerebbe essere ancora il Barcellona, che starebbe osservando con interesse da tempo Matthijs de Ligt. Il centrale difensivo ex Ajax è diventato ormai una colonna fondamentale per la retroguardia di Allegri, ma i catalani potrebbero tentare lo scambio due per uno. Attenzione però al Napoli, che avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori all’interno dell’affare tra bianconeri e blaugrana.

Juventus, Depay e Dest per arrivare a de Ligt: ma c’è anche il Napoli

Triangolo tra Juventus, Barcellona e Napoli che potrebbe infiammare il calciomercato estivo. I catalani infatti sembrerebbero non aver spostato il proprio radar da Matthijs de Ligt, centrale difensivo della Juventus che fa gola a diversi club europei. Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, il club catalano per arrivare al difensore olandese sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni più i cartellini di Memphis Depay e Sergino Dest, attaccante e terzino olandesi che sono arretrati nelle gerarchie di Xavi.

Il terzo incomodo nell’affare potrebbe però essere il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport’, sulle tracce di Depay ci sarebbero alcuni club italiani. Tra questi potrebbe esserci proprio la Juventus ma anche il Napoli, che in estate dovrà sostituire il partente Lorenzo Insigne, che dopo la scadenza del contratto con i partenopei si trasferirà in MLS al Toronto. Dunque un affare che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva per i trasferimenti sia per Juventus e Napoli che per il Barcellona.