Lazio, Lotito deluso: confronto con Sarri | Ecco cosa è successo

La Lazio continua a essere altalenante nei risultati e dopo l’ennesima scoppola stagionale Lotito ha chiesto spiegazioni a Sarri

La stagione della Lazio ha offerto l’ennesimo down improvviso. La partita di ‘San Siro’ contro il Milan ha riportato tremendamente sulla terra la squadra di Sarri, che pure arrivava da un grande risultato a Firenze. Invece Giroud e Leao hanno dato una bella sberla ai biancocelesti, un 4-0 netto senza però provocare neanche una grande reazione durante la partita.

Un risultato che ha spiazzato tutti, allenatore e presidente compresi. Soprattutto perché nella partita precedente la Lazio sembrava aver coronato un periodo di grande crescita e in particolare senza gol subiti per ben quattro partite di fila. Un vero e proprio record per la squadra di Sarri, che però è tornata subito permeabile a qualsiasi attacco. Sono proprio gli alti e bassi troppo frequenti l’argomento principale della stagione biancoceleste e il punto da sistemare prima di ogni altra cosa. Poi certo, è ovvio che anche la rivoluzione tattica dovuta dal passaggio da Inzaghi e Sarri richiede il suo tempo, che forse lo stesso mister e il presidente pensavano fosse inferiore a quello che è stato ed è effettivamente. E il rapporto tra Lotito e il suo allenatore?

Confronto tra Lotito e Sarri dopo Milan-Lazio: il patron chiede spiegazioni

Da mesi si parla di un rinnovo di contratto di Sarri con la Lazio, dovuto al grande rapporto di stima e fiducia – anche questo per certi versi inaspettato – tra lui e il presidente. Un prolungamento che era sul tavolo di Lotito e ancora doveva arrivare dalle parti dell’allenatore. “Non c’è fretta”, “Il presidente ha avuto altro a cui pensare”, martedì Tare che è stato decisamente conciliante sull’argomento facendo capire che non sarà un problema. Poi però l’ennesima batosta, dopo già quelle con Bologna e Verona. Di cui Lotito ha chiesto conto a Sarri. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, ieri c’è stato un confronto tra allenatore e presidente (non una novità). Entrambi erano ovviamente molto delusi, nessuno si aspettava uno scivolone del genere soprattutto dopo un periodo così positivo.

Il presidente biancoceleste ha chiesto spiegazioni al mister, che ha provato a rispondere provando a nominare anche il tema mercato di gennaio. Che però non è argomento a cui Lotito è molto sensibile. Lo sono invece i tifosi, che hanno contestato la società e continuano a farlo per la sessione invernale (e il caro biglietti), senza toccare la squadra. Ma se la Lazio dovesse incappare in altre brutte figure anche tecnico e giocatori rischiano di non essere al riparo dai malumori della piazza. Ora l’attenzione va sul campionato e ovviamente l’Europa League, con la doppia sfida complicatissima contro il Porto nei sedicesimi. E Sarri spera di recuperare Immobile, a forte rischio per Bologna, e Acerbi.