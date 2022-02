Lazio-Bologna, le parole di Mihajlovic: “Sarri doveva fare come noi”

Nella conferenza stampa prima del match tra Lazio e Bologna il tecnico Sinisa Mihajlovic si è soffermato su un consiglio al collega Sarri

Dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia contro il Milan per 4-0, la Lazio di Sarri riparte dal Bologna, sfida dove sarà importante dare continuità alla splendida prestazione messa in campo una settimana fa contro la Fiorentina. Tre punti che saranno importanti però anche per gli ospiti.

La squadra di Sinisa Mihajlovic infatti dopo il pareggio contro l’Empoli vuole cercare di entrare nella parte sinistra della classifica, e per farlo servirà una vittoria. Come di consueto prima della partita di domani che aprirà la 25esima giornata, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa: “Nella partita di andata abbiamo vinto meritatamente, ora loro vengono da una sconfitta in Coppa Italia. Non sempre vince il più forte”.

Lazio-Bologna, Mihajlovic in conferenza: il consiglio a Sarri e gli stimoli per i suoi

Il Bologna è atteso dal match contro la Lazio, comunque sempre significativo per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna in conferenza stampa ha affermato: “Non vado mai a giocare per non vincere, bisogna anche essere presuntuosi a volte. Eriksson infatti diceva che volevo essere il migliore in tutto, a volte serve sentirsi così. Mi aspetto di più da Barrow e da tutti, anche da me. Voglio raggiungere la parte sinistra della classifica”.

Poi sul collega Maurizio Sarri e le sue parole sulla Coppa Italia afferma: “Ho visto la partita contro la Fiorentina, ha fatto una cosa meravigliosa. Ma è proprio in quei momenti che ti arriva la ‘legnata’. Il valore dell’allenatore e la squadra non si mette in dubbio. Sulla Coppa Italia? Doveva fare come noi e uscire prima contro una squadra di Serie B”.