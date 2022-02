Juventus, delirio Vlahovic | Frecciata in diretta a Cristiano Ronaldo

In casa Juventus c’è grande entusiasmo per l’approccio di Vlahovic, arriva una frecciata in diretta per Cristiano Ronaldo

Come titola anche qualche giornale, c’è delirio in casa Juventus per l’approccio di Dusan Vlahovic. Sono già due le prodezze realizzate in altrettante presenze con la nuova casacca bianconera, l’ultima arrivata ieri allo scadere della gara col Sassuolo, vinta proprio grazie alla sua progressione e al tiro deviato in rete al minuto 89′. Il gol non è stato assegnato a lui ma la giocata resta. E i complimenti iniziano a moltiplicarsi.

Il giornalista Furio Focolari, parlando del bomber della Juventus, stamane ha mandato una ‘frecciatina’ a Cristiano Ronaldo: “Mi permetto di dire che Vlahovic è forte almeno quanto Haaland. Continuo a fare il paragone con il Ronaldo 35enne, che faceva gol come Vlahovic ma il resto della partita la guardava – spiega a ‘Radio Radio’ – Faceva la differenza per il gol, ma non per tutto il resto: questo a 22 anni fa la differenza per tutto”. Anche l’ex attaccante Pruzzo ha detto la sua: “Vlahovic e Dybala? È nata una bella coppia, si integrano alla perfezione. Vlahovic non ha paura di niente e non fa solamente i gol, fa giocare bene anche tutti gli altri. Con lui ne trae beneficio un giocatore come Dybala”.

Juventus, Jacobelli su Vlahovic: “Ha la maturità di un 37enne”

Anche il giornalista Xavier Jacobelli ha espresso la sua opinione in diretta radio: “Gli aspetti più interessanti dell’approdo di Vlahovic alla Juventus sono il fatto che sia un 22enne che abbia la maturità di un 37enne. Non c’è una notizia che lo riguardi che non evidenzi la sua professionalità, la sua umiltà e la voglia di lasciare il segno. Ieri non è stata una bella Juve, un passo indietro rispetto a Verona soprattutto nel primo tempo, ma la fortuna ora è avere tra le proprie file un giocatore che all’88esimo inventa quell’azione che permette di vincere la partita. E qui c’è la differenza, quello che alla Juventus era mancato prima dell’arrivo di Vlahovic”.