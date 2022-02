Juventus, Vieri esalta Vlahovic: “Colpo devastante” | E fa un pronostico

Christian Vieri esalta Dusan Vlahovic e la Juventus per averlo acquistato dalla Fiorentina: il pronostico dell’ex attaccante

“Devastante”: definisce così il colpo Vlahovic Christian Vieri. L’ex attaccante, parlando alla ‘Bobo Tv’ su Twitch, commenta l’impatto che il bomber serbo ha avuto sulla Juventus.

Due partite e due gol, decisivi sul risultato. Quello contro il Verona, ad aprire il match immediatamente, la replica con il Sassuolo nei minuti finali del quarto di finale di coppa Italia. Impatto importante che spinge Vieri a sbilanciarsi sull’importanza dell’attaccante serbo. “Andrea Agnelli ha fatto un colpo devastante – le parole di Vieri -. Per me la Juventus può vincere tutte le partite che restano”. Un pronostico che deriva proprio dalla fiducia che l’ex bianconero ha nei confronti del nuovo numero 7 juventino: “E’ forte, sa giocare anche da solo, è cattivo, una belva”.

Juventus, Vieri: “Con Vlahovic niente più zero tiri”

La sua presenza sta aiutando anche i compagni di reparto, Morata e Dybala: “Vlahovic crea tanto e fa crescere la squadra. Riesce a far avanzare la squadra di trenta metri e così ora non ci sono più zero tiri in porta: con Vlahovic vai a fare gol”. Ed è proprio questo che spinge Vieri a dire che la Juventus ora le può vincere tutte: tornerà anche in corsa per lo scudetto?