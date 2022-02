I consigli al Fantacalcio per la venticinquesima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla venticinquesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

La Serie A torna in campo con la venticinquesima giornata. E’ il turno, soprattutto, di Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, con il Milan pronto ad approfittarne se dovesse battere la Sampdoria. Un turno, dunque estremamente interessante, anche per il fantalcacio.

Fantacalcio, i consigli per la 25esima giornata

Lazio-Bologna sabato ore 15

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

Hot: Pedro e Arnautovic sono pronti a pungere

Not: Hysaj non sta vivendo un gran momento

Sorpresa: Svanberg può dire la sua

Napoli-Inter sabato ore 18

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Osimhen vuole riscattarsi dopo l’andata. Dzeko a Napoli sa far gol

Not: Dimarco non è stato brillantissimo con il Milan

Sorpresa: Politano contro la sua ex squadra può scatenarsi

Torino-Venezia sabato ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Svoboda, Caldara, Haps; Cuisance, Crnigoj, Busio; Aramu, Okereke, Nani.

Hot: Sanabria in casa è quasi una certezza. Okereke può sfruttare i buchi del Toro

Not: Svoboda non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Zima sta iniziando a convincere

Milan-Sampdoria domenica ore 12.30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Hot: Giroud è on fire! Sensi sente aria di derby

Not: Rincon ha il cartellino facile

Sorpresa: Kessie vuole rilanciarsi

Empoli-Cagliari domenica ore 15

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro.

Hot: Pinamonti e Joao Pedro, la classe operaia va in Paradiso!

Not: Stojanovic sta infilando qualche cinque di troppo

Sorpresa: Chi continua a puntare su Pereiro?

GENOA-SALERNITANA domenica ore 15

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Perotti; Djuric.

VERONA-UDINESE domenica ore 15

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Barak; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Marì; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Hot: Simeone pronto a riprendersi la scena. Ok Barak e Deulofeu

Not: Fuori Jajalo, può portare malus

Sorpresa: Ci ispira particolarmente Udogie

SASSUOLO-ROMA domenica ore 18

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; El Shaarawy, Abraham.

Hot: Berardi non si discute! Rilanciate Frattesi e Abraham.

Not: Kumbulla può andare in difficoltà

Sorpresa: Pellegrini è chiamato a riprendersi la Roma sulle spalle

ATALANTA-JUVENTUS domenica ore 20:45

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Muriel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Hot: Vlahovic sempre! Sì a Malinovkskyi e Muriel

Not: De Sciglio stavolta può andare in difficoltà

Sorpresa: Boga può prendersi la scena in Serie A

SPEZIA-FIORENTINA lunedì ore 20:45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

Hot: Erlic sempre più una certezza. Gonzalez-Verde due buone scelte

Not: Non rischiate Amian

Sorpresa: Anche in campionato Milenkovic può tornare a metterci la testa