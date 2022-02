Calciomercato Juventus, offerta finale: 20 milioni più 5 di bonus

La Juventus dopo aver fatto i fuochi d’artificio nel calciomercato invernale, tenta il tutto per tutto per l’attaccante: ultima offerta

Il calciomercato invernale ha visto come grande protagonista in Italia la Juventus. I bianconeri infatti con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria hanno rinforzato molto la propria rosa, e i frutti degli investimenti si stanno già vedendo. Infatti entrambi all’esordio contro il Verona sono andati in rete, con il bomber serbo che ha regalato anche la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

La Juventus però sembrerebbe non volersi accontentare, e starebbe già lavorando ai colpi per il prossimo calciomercato estivo. In primis vorrebbero trattenere in rosa Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid, inizialmente sembrava non essersi guadagnato la fiducia dei bianconeri, ma nelle ultime uscite avrebbe convinto la società a trattare per il riscatto, che attualmente è fissato a 35 milioni. La Juventus vorrebbe tentare di strapparlo ai ‘Colchoneros’ a meno e sembrerebbero pronti a formulare un’ultima offerta.

Juventus, riscatto Morata: ultima offerta all’Atletico Madrid

In poco tempo potrebbe essersi ribaltato il futuro di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo infatti dopo un inizio di stagione sottotono, con 31 presenze e 8 gol all’attivo, adesso grazie all’intesa con Vlahovic e Dybala sembrerebbe aver convinto i bianconeri a procedere con il riscatto.

Il prezzo fissato con l’Atletico Madrid è di 35 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe tentare di abbassare la richiesta dei ‘Colchoneros’. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, l’ultima offerta della società bianconera per il riscatto di Morata sarebbe di 20 milioni più 5 milioni di bonus. L’offerta potrebbe anche convincere l’Atletico Madrid, visto che Simeone avrebbe espresso la sua volontà di non avere di nuovo in rosa l’attaccante spagnolo. inoltre l’Atletico non sarebbe contenta di cederlo al Barcellona, club interessato al bomber e da sempre rivale dei ‘Colchoneros’. Dunque la permanenza di Alvaro Morata in bianconero sembrerebbe essere sempre più vicina.