Bomba Juventus, Moggi annuncia il prossimo acquisto

Luciano Moggi fa il punto sul prossimo calciomercato della Juventus: ecco la scelta fatta dai bianconeri secondo l’ex dirigente

La Juventus è stata indubbiamente la squadra protagonista dell’ultimo calciomercato di gennaio. I bianconeri si sono rafforzati pesantemente con gli acquisti di Dusan Vlahovic e Zakaria. Due pedine importanti, subito decisive e buttate nella mischia da Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono stati bravi anche a vendere, piazzando al Tottenham, Kulusevski e Bentancur, e Ramsey in Scozia, di certo non delle prime scelte per il tecnico livornese. In estate, la Juventus, non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi.

In avanti, come più volte raccontato, tutto dipenderà da Paulo Dybala. Un suo addio – i bianconeri credono ancora fortemente nella possibilità di rinnova – aprirebbe le porte all’acquisto di un nuovo attaccante.

Ma la priorità in casa Juventus è certamente l’arrivo di un nuovo difensore. Il solo Gatti, preso a gennaio, non può bastare. Si guarda a diversi profili importanti, vista l’età che avanza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, e visto il possibile addio di de Ligt. Nell’idea dei bianconeri, come raccontato, c’è quella di prolungare il contratto e cedere l’olandese a cifre importanti. Su di lui c’è il forte interesse da parte del Barcellona ma anche del Chelsea

Calciomercato Juventus, doppio colpo: l’annuncio di Moggi

Oltre al centrale di difesa, si punterà a rafforzare il centrocampo, con un innesto di qualità che possa affiancare Locatelli e Zakaria. A fare il punto sul mercato in entrata della Juventus è Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di ‘Juventibus’: “La Juve cercherà un giocatore che possa essere la mente della squadra e un difensore. Pogba? Ti puoi mettere l’anima in pace. Spesso le minestre riscaldate non sono buone. Milinkovic-Savic? Non serve più visto l’acquisto di Zakaria. De Jong? Tutto quello che viene fatto va tenuto segreto e non spifferato. Ora bisogna operare e tacere”.

Difficile da capire dunque chi possa essere il nuovo rinforzo a centrocampo dei bianconeri. Da escludere il sogno Pogba, ormai da troppi anni accostati ai bianconeri ma nonostante l’addio al Manchester United appare destinato altrove, Psg o Real Madrid.