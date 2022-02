VIDEO CM.IT | Juventus, Raspadori e Dybala: passato, presente e futuro?

La Juventus affronta questa sera il Sassuolo: Dybala e Raspadori contro, passato, presente e forse futuro dei bianconeri

La Juventus affronta questa sera il Sassuolo nei quarti di finale di coppa Italia. Sfida nella sfida quella che ci sarà tra Paulo Dybala e Giacomo Raspadori.

L’attaccante argentino potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione. La trattativa per il rinnovo non è ancora arrivata al punto decisivo e non è da escludere un addio della Joya a parametro zero. Un’eventualità alla quale la Juventus si sta preparando guardandosi intorno e gli occhi dei bianconeri si sono posati anche sul talento del Sassuolo. Classe 2000, l’attaccante è uno degli uomini più chiacchierati della squadra di Dionisi, insieme a Scamacca e Frattesi. Su di lui c’è da tempo l’Inter, ma anche la Juventus potrebbe far partire l’assalto in caso di rottura con Dybala. La Joya e Raspadori: passato presente e… futuro dei bianconeri?