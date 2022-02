Ranking FIFA aggiornato: la posizione dell'Italia di Mancini

La FIFA ha pubblicato il ranking aggiornato delle Nazionali: ecco la posizione dell’Italia di Mancini. La classifica

È andata in archivio la prima sosta per le Nazionali del 2022, anno dei Mondiali in Qatar in programma da fine novembre.

Si avvicinano i Playoff per l’Italia di Mancini, che a marzo affronterà la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, Portogallo o Turchia. Nel frattempo, la FIFA ha pubblicato il ranking aggiornato dopo l’ultima sosta. Azzurri stabili al sesto posto, comanda sempre il Belgio davanti a Brasile e Francia. Ecco la classifica dei primi 15 posti:

1. Belgio 1828.45 punti

2. Brasile 1823.42

3. Francia 1786.15

4. Argentina 1766.99

5. Inghilterra 1755.52

6. Italia 1740.77

7. Spagna 1704.75

8. Portogallo 1660.25

9. Danimarca 1654.54

10. Olanda 1653.73

11. Germania 1648.33

12. Messico 1647.90

13. Stati Uniti 1643.34

14. Svizzera 1642.83

15. Croazia 1620.74