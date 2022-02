Juventus-Sassuolo: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. L’acuto di Vlahovic allo scadere regala la qualificazione ai bianconeri di Allegri

La Juventus a fatica conquista la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia grazie alla caparbia azione nel finale di Dusan Vlahovic, ancora una volta decisivo.

L’eurogol di Traore pareggia il lampo di Dybala, con il numero dieci ispirato e non solo per la rete messa a segno. La Juventus svolta nella ripresa: assalto alla porta di un super Pegola, prima dell’acuto finale di Vlahovic. Allegri cambia volto all’attacco con Morata, male Arthur in regia. Dionisi perde imprevedibilità dopo l’uscita dal campo di Berardi, Tressoldi protagonista in negativo.

Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Dybala trascinatore, Arthur non ingrana

JUVENTUS

Perin 6,5 – Costretto subito agli straordinari: risponde presente su Berardi e Kyriakopoulos.

De Sciglio 5,5 – Decisamente meno pimpante rispetto alla prova positiva contro il Verona. Soffre le incursioni del duo Traore-Kyriakopoulos (61′ Morata 6,5 – La Juve guadagna in pericolosità con il suo ingresso in campo. Duetta a meraviglia con Vlahovic ma manca della necessaria freddezza davanti a Pegolo).

De Ligt 6,5 – Mostra sempre grande sicurezza e pulizia negli interventi. Prezioso anche in attacco quando serve McKennie sul legno dello statunitense. Mezzo voto in meno per il palo clamoroso colpito dopo un flipper rocambolesco.

Bonucci 6 – Decisamente in affanno all’inizio al rientro in campo dopo diverse settimane. L’esperienza lo aiuta e risale la china nella seconda parte di gara.

Alex Sandro 6,5 – Si sveglia dal torpore e sciorina un primo tempo da protagonista. Innesca l’1-0 di Dybala e si produce in tante cavalcate interessanti sul binario di sinistra (90′ Pellegrini SV).

Cuadrado 5,5 – Spento sulla corsia di competenza, non riesce come suo costume a dribblare tra i paletti e creare superiorità numerica.

Zakaria 6 – Parte ancora una volta a rilento, come un diesel. Poi carbura e grazie alle sue lunghe leve arpiona diversi palloni (61′ Locatelli 6,5 – Più energia in mezzo, prezioso tatticamente).

Arthur 5 – Troppo lento nel far girare palla e leggero in fase di non possesso. Bocciato: Allegri gli aveva dato fiducia, lui non sfrutta la chance e delude (70′ Rabiot 6 – Dà più fisicità in mezzo al campo).

McKennie 6,5 – Ci mette lo zampino sulla rete di Dybala e sfiora il centro del raddoppio con un ottimo inserimento. Ad inizio ripresa centra un legno che grida vendetta.

Dybala 7,5 – La Juve si accende quando la sfera passa dal suo vellutato mancino. Un suo lampo sblocca la contesa, rifinisce e sgomita anche in fase difensiva. Da vero capitano trascinato i suoi fino alla fine, quando lancia il nuovo gemello Vlahovic verso la vittoria.

Vlahovic 7 – Primo tempo un po’ anonimo, dove spreca la palla del sorpasso. Combattivo e dentro la partita nella ripresa: impegna più volte Pegolo e serve una palla d’oro a Morata. Dal nulla, grazie anche alla deviazione di Tressoldi, trova il gol qualificazione praticamente allo scadere. Un gol e mezzo con la casacca bianconera: niente male per il centravanti serbo…

All. Allegri 6,5 – La Juve soffre nel primo tempo e si fa riprendere dal Sassuolo dopo il vantaggio di Dybala. Altra marcia nella ripresa anche grazie all’ingresso in campo di Morata: i bianconeri dominano, sprecano e al fotofinish la spuntano grazie alla caparbia azione personale di Vlahovic.

SASSUOLO

Pegolo 7,5 – Mura Vlahovic lanciato a rete prima dell’intervallo. Sicuro tra i pali e ancora determinante nella ripresa su Morata e Rabiot. Una saracinesca di fronte agli assalti della ‘Vecchia Signora’.

Tressoldi 5 – A sorpresa in campo, soffre le avanzate di Alex Sandro sul lato mancino. Nella ripresa passa in mezzo e ha un bel da fare. Devia in rete la conclusione di Vlahovic che costa l’eliminazione al Sassuolo.

Ayhan 6 – Sicuro e deciso, si perde però Dybala sul vantaggio bianconero (46′ Muldur 5,5 – Fatica a contenere le incursioni bianconere da quella parte).

Ferrari 6,5 – Non sfigura di fronte allo spauracchio Vlahovic, tempestivo per i suoi in tackle su Morata. Concede poco.

Kyriakopoulos 6,5 – Tambureggiante sulla sinistra, scalda subito le mani a Perin. Primo tempo di altissimo livello.

Harroui 5,5 – Bene in fase di palleggio, si fa saltare troppo facilmente da Alex Sandro sulla rete firmata da Dybala (73 Frattesi 6 – Fuori un po’ a sorpresa, subito in partita).

Maxime Lopez 6,5 – Alle volte rischia un po’ troppo, ma tutte le trame del Sassuolo passano dei suoi piedi. Bussola (90′ Ceide SV).

Traore 7- Gol d’antologia: destro a giro che toglie le ragnatele dall’incrocio. Fa valere fisico e tecnica, mette alle strette De Sciglio e Cuadrado (59′ Henrique 5,5 – Era nel momento più difficile del Sassuolo).

Berardi 6,5 – Il più pericoloso insieme a Traore. Quando ha la palla sul mancino può creare sempre qualcosa d’interessante (59′ Defrel 5,5 – Meno intraprendente e risolutivo rispetto al compagno di squadra).

Scamacca 6 – Gran lavoro, fa a sportellate a turno con Bonucci e de Ligt. Fisicamente fa reparto da solo e triangola con Traore nell’azione che porta all’1-1 dell’ivoriano.

Raspadori 5,5 – Ha gli occhi addosso della dirigenza bianconera. E’ il meno ‘vispo’ però del reparto offensivo ospite. Si abbassa spesso per cercare rifornimenti, senza trovare il guizzo vincente.

All. Dionisi 6 – Sassuolo che fa la partita dopo lo svantaggio e che meritatamente trova la rete del pari con Traore. Nella ripresa ero è un’altra storia: la Juventus mette all’angolo i neroverdi e un super Pegolo non basta per evitare la capitolazione.

All. Marinelli 6,5 – Autoritario, sempre in controllo della gara. Promosso.

TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1

3′ Dybala; 23′ Traore (S); 89′ aut. Tressoldi

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio (61′ Morata), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro (90′ Pellegrini); Cuadrado, Zakaria (61′ Locatelli), Arthur (70′ Rabiot), McKennie; Dybala, Vlahovic (90′ Kaio Jorge). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Aké. Allenatore: Allegri

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Tressoldi, Ayhan (46′ Muldur), Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui (73′ Frattesi), Maxime Lopez (90′ Ceide), Traore (59′ Henrique); Berardi (59′ Defrel), Scamacca, Raspadori. A disposizione: Satalino, Consigli, Chiriches, Toljan, Magnanelli, Oddei, Ciervo. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR:

Ammonizioni: Traore (S), Henrique (S)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 16.111 per un incasso di 416.604 euro