Juventus-Sassuolo, Allegri e lo scudetto: “Vi dico cosa penso”

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria al cardiopalma contro il Sassuolo in Coppa Italia in vista di Atalanta-Juventus

È stato molto più faticoso del previsto, ma la potenza di Vlahovic alla fine ha prevalso mandando la Juventus in semifinale di Coppa Italia. Un’altra serata da archiviare con qualche alto e basso ma con un’altra vittoria per Massimiliano Allegri: “Siamo contenti di Vlahovic e Zakaria, sono due ottimi giocatori che si sono integrati bene. Hanno caratteristiche che non avevamo, siamo contenti di averli”.

Ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, il tecnico bianconero ha continuato: “Vlahovic deve migliorare perché deve essere più pulito nel gioco e attaccare meglio la profondità, ma fa parte della crescita”. Scampato anche il rischio supplementari visto lo scontro diretto con l’Atalanta che attende: “La partita era praticamente finita, poi siamo anche stati fortunati anche se nel secondo tempo abbiamo creato molto. Il gol all’inizio ci ha fatto uscire dalla partita nel primo tempo, ci siamo addormentati e il Sassuolo ci ha messi in difficoltà. Poi ci stavamo svegliando a fine primo tempo e così è stato poi”.

Juventus-Sassuolo, Allegri: “Inter, Milan e Napoli fuori dalla nostra portata”

Massimiliano Allegri ha analizzato la partita, la chiave per la svolta: “La squadra ha avuto uno spirito diverso e sono stati più aggressivi, abbiamo recuperato più palloni. Il Sassuolo è al tuo livello se giochi una partita pulita, ma se cominci a metterla sui contrasti e li vinci, sull’aggressività, allora cambia”. L’allenatore della Juventus non vuole comunque sentir parlare di scudetto: “Siamo potenzialmente a 11 punti dall’Inter, 7 da Milan e Napoli. Noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta, che è una squadra aggressiva e fisica che dovrà rifarsi dall’eliminazione. Per noi è un passaggio importante, dobbiamo fare un testa a testa fino alla fine. Le altre in questo momento sono fuori dalla nostra portata, dobbiamo vedere partita dopo partita”.