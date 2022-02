Calciomercato Venezia, adesso è UFFICIALE: ecco Mateju

Il Venezia di Paolo Zanetti pesca tra gli svincolati per rinforzare la rosa: è ufficiale l’ingaggio dell’ex Brescia Mateju, ecco la durata del contratto

Dopo la prima parte di stagione passata col Brescia di Filippo Inzaghi, Ales Mateju si è svincolato nel gennaio scorso. Adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A.

È, infatti, ufficiale l’ingaggio del 25enne esterno destro della Repubblica Ceca da parte del Venezia di Paolo Zanetti. Attraverso una nota ufficiale, il club lagunare ha svelato i dettagli dell’accordo e dato il benvenuto al nuovo calciatore neroverde. “Il Venezia FC comunica l’acquisto del difensore ceco Ales Mateju per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per altri due anni. Mateju, 25 anni, arriva da svincolato dopo lo scioglimento del contratto con il Brescia, dove ha trascorso le ultime tre stagioni e mezzo. Con il club lombardo ha totalizzato 31 presenze in Serie A e 65 presenze in Serie B“.