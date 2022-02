UFFICIALE | Sampdoria, arriva il rinnovo immediato: il comunicato

La Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo per il nuovo arrivo: il comunicato della società blucerchiata, firma fino al 2025

E’ arrivato a Genova da poco ma la società ha già deciso di rinnovargli il contratto. La Sampdoria ha annunciato l’accordo per il prolungamento di Andrea Conti.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025″. Questo il comunicato diramato dalla società blucerchiata poco fa. L’esterno era approdato in Liguria a gennaio, proveniente dal Milan ed ha subito inciso con due gol: il primo, inutile, contro la Juventus in coppa Italia e quello del 3-0 in Sampdoria-Sassuolo.