Juventus, cambio tra i pali: arriva l’italiano, con un anno di ritardo

E’ pronto a cambiare il portiere la Juventus. I bianconeri hanno scelto la coppia che affronterà la prossima stagione

Porte girevoli in casa Juventus. I bianconeri sono intenzionati in estate ad intervenire un po’ in tutti i reparti, compreso il ruolo tra i pali.

La lente di ingrandimento, come più volte raccontato, sarà posta sulla difesa. La Vecchia Signora deve fare i conti con l’età che avanza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e la sempre più probabile cessione di de Ligt, dopo aver rinnovato, come vi abbiamo raccontato.

Gli arrivi, oltre a quello di Gatti, programmato già a gennaio, potrebbero essere dunque più di uno. A centrocampo se la Juventus dovesse riuscire a piazzare altri esuberi, si potrebbe intervenire per affiancare un nuovo partner di qualità a Zakaria e Locatelli. In avanti tutto sembra ruotare attorno a Paulo Dybala.

La trattativa per il rinnovo non è ancora tramontata del tutto e in casa bianconera c’è la speranza che alla fine la firma arrivi, magari a cifre inferiori rispetto a quelle concordate nei mesi scorsi. Se non dovesse esserci, sono pronte le alternative e una di queste porta il nome di Zaniolo, da sempre apprezzato dalla dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, scelto il vice Szczesny

Come detto, qualcosa cambierà anche in porta. L’obiettivo numero uno della scorsa estate era Gianluigi Donnarumma ma la mancanza di offerte concrete per Szczesny ha impedito che la trattativa andasse in porto.

Allegri, comunque, ha grande stima nel polacco che sarà il titolare anche la prossima stagione. Sarà lui il numero uno del futuro ma il suo vice difficilmente sarà Perin. L’italiano ha voglia di giocare titolare ed è pronto a cambiare aria, una volta scaduto il contratto. Serve un sostituto e l’idea della dirigenza bianconera – secondo quanto riportato da Repubblica.it – sarebbe quella di pescare in casa Genova: occhi puntati su Salvatore Sirigu, che sta facendo bene, dimostrandosi affidabile, con la maglia del Grifone. Già la scorsa estate l’ex Palermo è stato ad un passo dal vestire i colori juventini.