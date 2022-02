Bruno Carù, luminare in cardiologia, è venuto a mancare nella giornata di lunedì e in serata è arrivato il commovente messaggio da parte dell’Olimpia Milano

Il mondo dello sport piange Bruno Carù, noto cardiologo, che si è spento all’età di 87 anni. Il famoso medico e collaboratore di diversi club, dall’Olimpia Milano per la pallacanestro fino all’Inter per il calcio, era uno dei professionisti più amati e stimati dal grande pubblico.

Carù, negli anni ’90, si occupò del caso Kanu, allora giocatore proprio dei nerazzurri, ma anche della salute di Fucka, famosissimo centro di Milano e dell’ItalBasket.

Per salutarlo, l’Olimpia Milano ha deciso di tributargli un commovente messaggio. Ecco alcuni estratti: “Bruno Carù era un cardiologo di fama mondiale, un luminare, che nel settore della medicina sportiva ha fatto epoca, spesso salendo alla ribalta delle cronache. E’ successo come opinionista ascoltato in tutto il mondo in occasione del caso riguardante il calciatore danese dell’Inter, Christian Eriksen. Ma soprattutto per il suo ruolo nella risoluzione di patologie che hanno colpito atleti di ogni livello negli ultimi 30 anni e più[…] Il Professor Carù era uno scienziato, come cardiologo ha avuto una carriera di enorme successo, impatto, che ha toccato tante vite. Ma il Professor Carù era anche uno di noi. Ieri ci ha lasciato. Un abbraccio fortissimo va alla famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Buon viaggio, Prof”.